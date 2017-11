Adamantina entra na disputa por cidade de interesse turístico

Prefeito Márcio Cardim está esperançoso de que Adamantina se torne um Município de Interesse Turístico, “pois o que se busca é a inserção do município não apenas no turismo, mas também na promoção do desenvolvimento sócio-econômico regional”, destaca.

Adamantina entrou oficialmente na disputa pelo título de Município de Interesse Turístico. Na quarta-feira (22), o prefeito Márcio Cardim (DEM) protocolou Plano Diretor Municipal de Turismo – um dos requisitos para se almejar a classificação – no gabinete do deputado estadual André Prado (PR), autor do projeto de lei que pode conceder o título à cidade.

A classificação como Município de Interesse Turístico começou este ano. No total, 140 cidades poderão receber esta chancela e, com isso, poderão pleitear até R$ 550 mil por ano para projetos de melhoria. Até o momento, 51 municípios paulistas foram classificados.

Após criação do Conselho Municipal de Turismo, sua aprovação pela Câmara Municipal e elaboração do Plano Diretor Municipal de Turismo, a Prefeitura aguarda a tramitação do projeto do lei na Assembleia Legislativa e, em seguida, será analisado por uma comissão técnica no Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, órgão vinculado à Secretaria de Turismo do Estado.

Cardim está esperançoso de que Adamantina se torne um Município de Interesse Turístico, “pois o que se busca é a inserção do município não apenas no turismo, mas também na promoção do desenvolvimento sócio-econômico regional”, destaca, por meio de nota. “Estamos confiantes no sucesso dos negócios regionais, pois este projeto ajudará toda a cadeia produtiva da Agricultura Familiar”, enfatiza.

A equipe responsável pelo levantamento de dados, elaboração e desenvolvimento do Plano Diretor Municipal de Turismo foi formada por Ariane Foganholi Barreto, Cláudia C. Grespi Corradi, Neverton Douglas de Oliveira Souza, Nadine Carolina Bento Silva, Acácio Rocha, Armando Egídio Citeli, Ivonete Silvestrino, André Mendes, Délcio Cardim, Diego Dorigo, Fabrício Lopes e Vanessa Cristina Prates. “Gostaria de agradecer a equipe que com muita dedicação construiu o projeto”, disse Cardim.

Recentemente, Adamantina foi uma dos 210 novos municípios paulistas incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro. Juntamente com Lucélia, Panorama, Paulicéia e Salmourão, a cidade faz parte da região turística denominada ‘Águas do Oeste’, conforme levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo.