Adamantina é novamente contemplada para receber o Programa Viagem Literária

A Secretaria da Cultura do Estado divulgou ontem, 14, a lista com as oitenta e cinco cidades selecionadas para sediar a 10º edição do programa Viagem Literária, programa pelo qual estão previstas a realização de dois bate-papos com escritores (literatura adulta e infanto-juvenil) e duas contações de histórias em cada unidade. Da região, apenas os municípios de Adamantina, Dracena e Presidente Prudente foram selecionados.

Os módulos do Programa Viagem Literária estão programados para acontecer nos meses de maio, junho e agosto e serão gratuitos e abertos à comunidade. A edição deste ano terá um módulo especial para incentivar a realização de oficinas de Escrita Criativa nas bibliotecas locais, uma inovação no formato do Viagem Literária.

O início oficial das atividades está previsto para o dia 10 de abril com a realização do Módulo Inicial que reunirá representantes de todas as cidades selecionadas no auditório da Biblioteca de São Paulo.

Programa Viagem Literária

No ano de 2016, o programa Viagem Literária esteve em Adamantina com a contação de histórias pelo Grupo Pirlimpimpim no saguão da Biblioteca Municipal de Adamantina, reunindo mais de 600 crianças e adolescentes nos períodos da manhã e da tarde.