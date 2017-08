O prefeito Márcio Cardim assinou três convênios com Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo em benefício de Adamantina. O evento, que contou com a presença da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, ocorreu na manhã desta terça-feira (29), em São José do Rio Preto.

Adamantina foi contemplada com horta educativa, Polo Regional de Moda – terceira fase e Escola da Construção Civil – assentador de pisos e azulejos.

“Esses três convênios assinados são de suma importância para melhoria e qualificação das pessoas que buscam uma profissão, o valor total do repasse pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo é de R$ 24 mil, obrigado a todos que participaram da elaboração desses projetos e que continuamos assim, buscando projetos e convênios para colocarmos Adamantina novamente na situação que ela merece”, destacou o prefeito.