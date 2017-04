Adamantina começa 2017 com saldo negativo de empregos, aponta Caged

Adamantina começou 2017 com o pé esquerdo em relação ao número de empregos formais. Segundos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o primeiro mês do ano registrou saldo negativo de 37 vagas de trabalho.

Em janeiro, foram contratadas 258 pessoas, mas demitidas 295, o que resultou déficit na geração de empregos. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a situação de Adamantina é positiva, com saldo de 196 postos de trabalho.

Os setores que contribuíram para o panorama negativo neste início do ano foram o comércio e serviços que, juntos, demitiram 82 empregados.

Na contramão, a indústria de transformação e a construção civil começaram 2017 contratando. São 51 novas oportunidades nestes dois setores em Adamantina.

Nacional

E a indústria de transformação também foi o setor com melhor resultado no país, fechando janeiro com resultado positivo de 17.501 vagas. O desempenho foi 0,24% maior do que em dezembro de 2016 e reverteu a tendência de queda que ocorreu em janeiro do ano passado, quando foram fechados 16.553 postos.

Os subsetores que fizeram com que os números na indústria ficassem positivos foram, principalmente, o calçadista (+8.075 postos); o têxtil (+ 6.503); e o de mecânica (+ 4.164). Também tiveram comportamento positivo, embora não tão intenso, a indústria da borracha, fumo, couros, peles e similares; a metalurgia; a de material elétrico; a de madeira e do mobiliário; a química; e a de material de transporte.

Esses desempenhos foram decisivos para o balanço geral do Caged de janeiro de 2017, que ainda está negativo, mas segue a tendência de queda gradual no ritmo do fechamento de vagas. O mês encerrou com uma redução de 40.864 postos de trabalho formais, consequência de 1.225.262 admissões e 1.266.126 desligamentos. Em janeiro de 2016, no entanto, a diferença negativa era de 99.717 vagas, mais do que o dobro de agora.