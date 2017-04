Adamantina aposta em projeto esportivo para tirar jovens da rua

Mais que difundir a modalidade esportiva mais tradicional do país, o Projeto Universidade de Futebol tem como objetivo a formação do cidadão e a preocupação em tirar crianças e jovens das ruas

Com objetivo de mudar a vida de crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Selar (Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação), implantará o Projeto Universidade de Futebol. Mais que difundir a modalidade esportiva mais tradicional do país, o objetivo é a formação do cidadão e a preocupação em tirar crianças e jovens das ruas.

O projeto, que será desenvolvido pelos atletas consagrados do futebol nacional Adriano e Juliano Gerlin, já existe em Dracena e Pacaembu, atendendo mais de 400 crianças e adolescentes.

A proposta atua com atividades que viabilizam condições para que as crianças, adolescentes e jovens possam desenvolver adequadamente suas habilidades e coordenação psicomotoras, reparar os alunos/atletas para um desenvolvimento corporal harmônico, desenvolve o espírito de solidariedade humana e da consciência de bem-estar comum, equilíbrio emocional e saúde mental, além da melhora das qualidades físicas básicas: coordenação, força, resistência, velocidade e flexibilidade.

Na terça-feira (11), o secretário de Esportes, Ronaldo Pereira Dutra, o Tuiuiú, e representantes do Projeto Universidade de Futebol se reuniram para definir detalhes do lançamento do programa, que foi autorizado pelo prefeito Márcio Cardim (DEM). “O projeto trabalhará o social, a perspectiva de buscar e destacar novos talentos. Desenvolver o espírito de competitividade será de fundamental importância para a formação individual de cada atendido”, destaca o secretário.

A meta do Projeto Universidade de Futebol, segundo Adriano Gerlin, é atender crianças e adolescentes de diversos bairros da cidade, desde que estejam matriculados e frequentando a rede de ensino pública ou particular de Adamantina. “O programa tem como objetivo difundir a modalidade e tirar das ruas grande parte destes jovens carentes, de forma gratuita, levando em consideração que poderemos “atingir” centenas deles, induzindo-os à praticarem o futebol que é uma paixão nacional, além de contribuir na formação do jovens atletas na sociedade”, enfatiza.