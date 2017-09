Na madrugada desta quinta-feira, 7, um grave acidente foi registrado na Rodovia Homero Severo Lins (SP-284), no município de Martinópolis, envolvendo um VW Fusca e um caminhão.

Segundo consta, um homem de 45 anos conduzia o VW Fusca, placas de Presidente Prudente quando ao tentar cruzar a rodovia no trevo de acesso Bairro Grevilha, foi atingido por um caminhão que seguia no sentido Presidente Prudente a Rancharia.

Com o forte impacto, o motorista do VW Fusca não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o motorista do caminhão, com placas de Botucatu (SP), não se feriu.