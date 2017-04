Aberto para toda comunidade, Corrida e Caminhada UniFAI 5K tem inscrições até dia 18

Seguem abertas até o dia 18 pelo hotsite www.unifai.com.br/junifai as inscrições para a IV Corrida e Caminhada Noturna UniFAI 5K, marcada para dia 20 de abril, e que é aberta a toda a comunidade de Adamantina e região nas modalidades Corrida para Iniciantes, Corrida para Praticantes e Caminhada Noturna.

É bom lembrar que a inscrição só é confirmada com a entrega da doação de um pacote de papel higiênico (em prol da Santa Casa de Adamantina) ou de um litro de leite longa vida (em prol do Fundo Social de Solidariedade), das 8h às 13 horas no Câmpus III (avenida Marechal Castelo Branco, 660).

Ao confirmar a inscrição com os donativos no Câmpus III, o participante da corrida receberá um kit composto de um sistema eletrônico com chip e um número de peitoral.

“A Corrida e a Caminhada ainda têm inscrições abertas. Para a modalidade Praticantes, da Corrida, já temos 28 inscritos, 103 para Iniciantes e 490 inscritos para a Caminhada Noturna. Porém, acredito que a Caminhada vá chegar a 800 participantes”, revelou a coordenadora do curso de Educação Física da UniFAI e organizadora do evento, Prof.ª Dra. Gabriela Gallucci Toloi.

Trajeto diferente

A Corrida e Caminhada Noturna UniFAI 5K tem uma novidade neste ano: um novo percurso foi definido pela comissão organizadora do evento.

A largada será a partir do Câmpus III da UniFAI (na entrada principal de Adamantina), seguindo pela alameda José Frizão, depois pela avenida 15 de Novembro em direção à via lateral da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), pela qual os participantes devem seguir até o Câmpus II da UniFAI. Lá, os competidores adentram a área interna da Instituição e dão a volta pelo estacionamento do local até a saída da avenida Francisco Bellusci, por onde descem no sentido da avenida Antônio Tiveron, voltando para a avenida 15 de Novembro para, enfim, rumar pela alameda José Frizão novamente até ao Câmpus III.

“A princípio nós pensamos em fazer um trajeto que saísse do Câmpus III e passasse pelos câmpus IV e II da UniFAI. Nós conseguimos realizar esse trajeto, que não vai interferir muito no trânsito da cidade e vamos, de quebra, privilegiar os nossos câmpus. Acredito que esse percurso tenha ficado bem legal”, opinou Gabriela.

Mais informações pelo e-mail junifai@fai.com.br ou pelo telefone (18) 3502-7010.

JUNIFAI 2017

Com seis dias de evento neste ano e com disputas no Câmpus III, os Jogos Universitários do Centro Universitário de Adamantina (JUNIFAI) envolvem todos os cursos da instituição, organizado pelo Departamento de Educação Física, em parceria, promoção e execução do Departamento de Comunicação da UniFAI.

“A ideia de passar os Jogos para o Câmpus III foi principalmente para termos a possibilidade de aumentar as modalidades esportivas. Neste ano conseguimos adicionar ao JUNIFAI o Handebol, o Basquete, o Vôlei de Quadra e as Lutas por conta das quadras e espaço para esses esportes. Além disso, acrescentamos também o Atletismo, que será realizado no Câmpus IV no primeiro dia, junto com a abertura”, explicou a coordenadora do evento.

As modalidades esportivas do JUNIFAI 2017 são Basquete Masculino e Feminino (sendo 12 atletas por time), Biribol Masculino e Feminino (sendo oito atletas por time), Futsal Masculino e Feminino (12), Handebol Masculino e Feminino (14), Natação – Revezamento 4x50m Livre Masculino e Feminino (quatro), Futebol Society Masculino e Feminino (12), Vôlei de Quadra Masculino e Feminino (12 atletas), eSports (jogos eletrônicos) Counter-Strike (CS) e eSports League of Legends (LOL).

Estão previstas, ainda, modalidades individuais de Atletismo, sendo 100 metros rasos Masculino e Feminino, Arremesso de Peso Masculino e Feminino, Salto em distância Masculino e Feminino, além de Jiu-Jítsu Absoluto Masculino e Feminino, Natação (25 metros) Masculino e Feminino, Tênis de Mesa Masculino e Feminino, Xadrez Masculino e Feminino e eSports PES.

É importante lembrar que as inscrições para o JUNIFAI 2017 se encerraram no na última quarta-feira, 29 de março. “Nós fechamos as inscrições com 1.085 inscritos para modalidades individuais e 1.335 para coletivas”, declarou Gabriela Toloi.

Miss JUNIFAI

Este ano os Jogos Universitários da UniFAI têm uma novidade: o concurso de Miss JUNIFAI 2017.

De acordo com o regulamento, serão permitidas somente duas candidatas por curso. O desfile será no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II, no dia 11 de abril, uma terça-feira, a partir das 20 horas.

O concurso terá como jurados cinco membros sem ligação com os cursos da Instituição, que serão escolhidos pelo comitê dirigente do JUNIFAI 2017. A avaliação e consequente pontuação das candidatas respeitarão os critérios de Beleza, Simpatia, Charme, Elegância e Espontaneidade.