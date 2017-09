Nutrição e alimentação, relacionados à obesidade, são temas bastante debatidos atualmente. Em um momento em que as taxas de sobrepeso aumentam de forma generalizada em todos os países, ainda persiste uma visão restrita do que é dito como saudável e não saudável, alimentos bons e ruins e o prazer em comer é muitas vezes associado à culpa.

No entanto, acredita-se que este contexto não promova mudança de comportamentos alimentares e não torna as pessoas mais saudáveis. “Pelo contrário, os índices de doenças crônicas, transtornos alimentares e obesidade não param de aumentar”, enfatiza a nutricionista Natália Morini.

Ela comenta que nos últimos anos os hábitos ocidentais mudaram de alimentos frescos à base de vegetais para uma dieta rica em alimentos processados, refinados e de origem animal. “Isso tem levado a população a ingerir, em excesso, calorias e gorduras, açúcar refinado, sal e poucas fibras. Outro aspecto importante é o avanço da tecnologia, que facilitou o cotidiano, fazendo com que se poupe mais energia. Esses dois fatores: transição nutricional e tecnologia, resultaram em ganho de peso pela população na maioria dos países”, alerta.

A especialista explica também que a obesidade é mais prevalente em mulheres, em que o aumento da gordura visceral abdominal está associado ao surgimento das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis. “Além disso, as mulheres são a parte da população mais preocupada com a perda de peso, muitas vezes apelando para dietas mais radicais – que até funcionam a um curto prazo – porém é impossível conseguir manter o peso por muito tempo. Sendo assim, deve-se estimular uma dieta rica em fibras, vegetais, alimentos integrais e limitar a ingestão de carboidratos refinados”.

A conscientização de um emagrecimento saudável e da importância de uma avaliação corporal completa é dever do nutricionista. Porém, segundo a profissional, o emagrecimento deve ser prazeroso e sem sofrimento. “Por meio de algumas técnicas, é possível ajudar cada vez mais pessoas a transformarem suas vidas e fazer com que elas experimentem essa mudança de hábitos e de comportamentos alimentares, onde o equilíbrio entre o corpo e a mente é o que resulta na transformação que elas tanto desejam”, destaca.

Entre os métodos, o Comer Intuitivo traz a proposta em que as pessoas aprendam a confiar em suas habilidades de distinguir sensações físicas e emocionais e desenvolvam “sabedoria corporal” para atender suas várias necessidades, mantendo sintonia com a comida, a mente e o corpo. “Já o Comer com Atenção Plena é uma experiência que engloba todas as partes do nosso ser – corpo, mente e coração – na escolha e preparo da comida, bem como no ato de comê-la em si. Envolve todos os sentidos e nos permite distinguir os sinais internos de fome e saciedade”, explica Natália.

E a Nutrição Comportamental proporciona a experiência onde a própria pessoa se coloca no controle das ações em relação ao ato de se alimentar, o que possibilita a mudança real e consistente do comportamento alimentar. “Amo trabalhar com pessoas que desejam perder peso, pois percebo que o emagrecimento é um processo de autoconhecimento, onde as pessoas renascem. E para que eu possa ajudar ainda mais essas pessoas, eu criei o Grupo de Emagrecimento Boa Forma, um grupo voltado para mulheres que desejam o emagrecimento por meio de uma mudança rápida”.

O emagrecimento em grupo pode ser, definitivamente, a oportunidade que faltava para que essas pessoas, enfim, iniciem o seu processo de emagrecimento e transformação. “Isso porque a motivação que seria trabalhada de forma individual dentro do consultório, será trabalhada de forma potencializada, com pessoas compartilhando suas experiências e apoiando umas as outras rumo ao objetivo em comum”, destaca Natália.

Este método possibilita eliminar até 8kg em oito semanas, afirma a nutricionista.

