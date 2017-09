Acontece neste fim de semana mais uma rodada da Copa ATC de futebol médio.

No sábado, 9, a partir das 14h45, o Parque Iguaçu/Mosconi Pneus/Casa das tintas enfrenta o Cleber Belloni F.C./Mori. Em seguida, o Pracinha F.C. encara o USPADUPA/Adriano Encanador/Galeria das Pedras e no último jogo do dia, a Vidraçaria Adamantina/Vila Freitas enfrenta o Arsenal/Supermercado Godoy.

Já no domingo, 10, a partir das 8h45, o Auto Posto Cocipa/Tavone Transportes/Resenha F.C. encara a Portuguesa/Dep. Adamantina/Const. Ricci/Márcio Motos. Logo após, o Luizinho Caldeireiro/Intuição Modas enfrenta a Vila Nova/I.E.O./Clínica Golfeto.

Os jogos acontecem nas dependências do ATC (Adamantina Tênis Clube).