4º Bota Fora do comércio oferece descontos de até 80% a partir de segunda

Com descontos de até 80%, o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista) realiza o 4º Grande Bota Fora. O saldão acontece na próxima semana, de 10 a 15 de abril, no comércio de Adamantina.

Os consumidores terão diversas opções de compras, como roupas do infantil ao adulto, sapatos, brinquedos, utensílios domésticos e muitos outros, em mais de mil lojas liquidando seus produtos.

As lojas participantes serão identificadas pelo cartaz do Bota-Fora, além de outros atrativos que ficaram por conta da criatividade de cada comerciante. As mercadorias separadas para a promoção serão colocadas em bancas dentro ou fora das lojas para facilitar a compra.

“Nosso comércio tem tudo para se destacar, ótimos empresários, equipes preparadas e produtos de qualidade. Temos a expectativa de que mais de mil lojas participem. O empresário terá total apoio do Sincomércio em divulgação, porém devem fazer a sua parte e preparar o melhor de suas mercadorias para a grande liquidação. Neste momento de crise na economia, é a oportunidade dos comerciantes reverterem a situação, além dos consumidores encontrarem ótimos produtos com preços acessíveis”, comenta o presidente do Sindicato, Sérgio Vanderlei.

Matheus Lott, da Lott Store, foi um dos empresários que aderiram ao saldão, com objetivo de liquidar todo o estoque. “O comércio é um dos setores que mais sofre com a crise econômica que o país atravessa. Por isso, promoções, no estilo do Bota Fora, são bem vindas para estimular o consumo. Nossa expectativa é das melhores, quando iremos oferecer vestuário masculino e feminino, além de acessórios, com descontos atrativos aos consumidores. Além disso, teremos condições especiais de pagamento, mesmo nos itens em promoção”, destaca o empreendedor.

Para facilitar ainda mais aos consumidores, este ano o saldão terá horário especial no sábado (15), quando as lojas estarão abertas das 9h às 16h, sem interrupção.

Os empresários que ainda não aderiram ao Bota-Fora podem entrar em contato com o Sincomercio, que fica na alameda Armando de Salles Oliveira, 747, no centro de Adamantina para retirar banners da grande promoção. Mais informações pelo telefone (18) 3521-5515.