41ª Bacalhoada da Rede de Combate ao Câncer acontece neste domingo

A Rede de Combate ao Câncer realiza a tradicional Bacalhoada neste domingo (9), em Adamantina. Na 41ª edição, a renda é revertida para as ações sociais da Entidade, que presta atendimento e auxílio aos portadores de câncer e familiares há 44 anos.

A presidente da Rede, Neusa Andrian Balzanini, explica que o valor do convite é R$ 60, individual, que dá o direito ao almoço completo com diversos tratos de bacalhau, acompanhamento, saladas e doces caseiros. “Por mais um ano, contamos com a solidariedade da população que sempre contribui com nossas ações assistências”, destaca.

As voluntárias da Rede estão comercializando os convites da Bacalhoada, que acontece no Lions Clube. Os interessados podem procurar também a entidade que fica na rua Mario Olivero, 259, na vila Cicma. Telefone: (18) 3521-1815. “Contamos com a participação e contribuição de todos!”.