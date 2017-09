As Santas Missões Populares são um momento extraordinário de evangelização “kerigmática” e vivencial de uma comunidade cristã, visando à conversão fundamental e à vivência comunitária.

São um meio eficaz de renovação periódica e vigorosa da vida cristã nas paróquias, apresentando-se assim como um serviço de colaboração com as Igrejas Particulares, caracterizando-se, também, como um meio eficaz para suscitar vocações sacerdotais, religiosas e, especialmente, redentoristas.

A Paróquia Santo Antônio de Adamantina está vivenciando as Missões Redentoristas, em 2017.

Atualmente, está sendo realizada a primeira fase com a missão do levantamento sócio religioso através de visita a todas as famílias, católicas ou não. Além disso, neste primeiro momento, ocorre também a formação dos setores (25 a 30 famílias por setor) para descoberta de coordenadores e auxiliares para os grupos e formação dos mesmos pelos redentoristas.

É importante ressaltar que as Missões Redentoristas, assim como o levantamento sócio religioso acontecem somente nos bairros pertencentes à Paróquia Santo Antônio, tendo como divisão da cidade as avenidas Adhemar de Barros, da Saudade e alameda das Margaridas.

A partir de quinta-feira (21) até sábado (23), acontece à segunda fase com Missão nas Famílias, onde haverá missas nos bairros de Adamantina. Já no domingo (24), a partir das 7h30, acontece a formação para animadores e auxiliares em dois locais, sendo eles, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na Vila Jardim e no Salão Catequético São José, na Vila Ipiranga.