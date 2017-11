A XII Semana Nacional de Conciliação, promovida anualmente pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), desde 2006, teve início nesta segunda-feira (27) e segue até 1º de dezembro, em todo País.

O objetivo é solucionar conflitos de forma rápida e pacífica por meio da conciliação, abrangendo tanto demandas processuais, quando o caso já está em litígio perante a Justiça, como também, demandas pré-processuais, que ocorrem antes do processo ser instaurado, quando o próprio interessado busca a solução do conflito por intermédio dos CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania).

Em Adamantina, as conciliações são realizadas no CEJUSC. São 82 audiências de conciliações, dentre reclamações pré-processuais e processos já instaurados e em trâmite na Comarca.

Os alunos do 8º e 10º termo do curso de Direito da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) participam como ouvintes de todas as audiências, com exceção das demandas que correm sob segredo de Justiça. A participação dos alunos é contada como estágio de prática jurídica, disciplina obrigatória na grade curricular dos discentes.

“Esse convênio firmado entre a UniFAI e o Poder Judiciário para a implantação do CEJUSC no nosso município foi de extrema importância, tanto para a UniFAI como para o município de uma forma geral. Isso porque, o Centro Judiciário possibilita que os alunos do curso de Direito realizem seus estágios obrigatórios, oportunidade em que colocam todo o conhecimento teórico em prática. Além de propiciar toda essa experiência aos alunos, a UniFAI faz, dessa forma, uma retribuição à comunidade adamantinense como uma autarquia que é, corroborando, assim, para a prestação de mais um serviço de excelência a população” destacou o reitor da UniFAI, Paulo Sérgio da Silva.

Segundo a coordenadora do curso de Direito da UniFAI, Mariângela Conceição Vicente Bergamini de Castro, o estágio realizado pelos alunos no Centro Judiciário “é de grande valia, pois nossos alunos vivência a prática proporcionada pelo CEJUSC. Por meio das triagens e audiências realizadas no Órgão, os alunos têm a oportunidade de vivenciar na prática todo o conteúdo oportunizado em sala de aula”.

A parceria firmada com o CEJUSC é uma atividade ligada à Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina, de competência da professora Jaqueline Haddad Machado, na área de humanas, coordenada pela professora Fernanda Stefani Butarelo.

(Colaborou: Lucas Bonora)