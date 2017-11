Três homens foram presos por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (27), em Adamantina. Além disso, grande quantidade de maconha e dinheiro foram apreendidos durante diligências da Polícia Militar.

Segundo o tenente Eder Bressan, a corporação tinha informações que um homem e seu filho aguardavam a troca de turno dos policiais militares para realizar o tráfico de entorpecentes na Estação Recreio – pátio da feira livre. Porém, nesta segunda, os PMs atrasaram o horário, realizando a abordagem do autônomo, de 58 anos, que portava uma porção de maconha. No veículo dele foram encontradas oito porções fracionadas para venda, além de um tablete maior, que ainda seria fracionado para o tráfico.

Em seguida, os PMs se deslocaram até a residência do homem, localizada na alameda Santa Cruz, centro da cidade, local em que foi encontrado material para embalar drogas. Durante o descolamento até a residência, uma denúncia anônima informou aos policiais que o filho do autônomo também realizava o tráfico de entorpecentes, colaborando com o andamento da ocorrência.

Segunda prisão

Ao chegarem a casa, no Parque Itamaraty, os policiais perceberam que o programador de sistemas, de 32 anos, acionou a descarga do vaso sanitário, o que sugere que o mesmo tenha descartado drogas. Os PMs encontraram um pequeno tablete e outras porções embaladas para venda, além de balança de precisão e R$ 2.100.

Ainda durante a operação, o jovem informou que havia uma porção de maconha escondida próximo a uma igreja no Morada do Sol, sendo localizado pela polícia.

Jovem escondia droga

Ele relatou também a participação de um terceiro rapaz, pedreiro, de 24 anos, que guardava droga a seu pedido na sua residência, na Estância Dorigo. Lá, os policiais encontraram três tabletes de maconha e nove sacos da mesma droga embalados a vácuo. Segundo informou o jovem aos PMs, o entorpecente embalado desta forma possui maior pureza e, consequentemente, custa mais do que o dobro da maconha embalada da forma comum.

Os três receberam voz de prisão em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e associação ao tráfico e foram apresentados à DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Polícia Civil de Adamantina, para as demais providências.

Denuncie!

Ao Gi Notícias, o tenente da Policia Militar ressaltou a importância da denúncia anônima. “Ao ligar para 190, todo o sigilo é preservado, é garantido por lei. Como neste caso, a denúncia colaborou com o trabalho da Polícia Militar, resultando a prisão de outros envolvidos com tráfico de drogas. É muito importante esta parceria da população, o que fortalece a atuação policial e aumenta a segurança da comunidade”, destacou o tenente Bressan.