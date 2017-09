Uma mulher, de 27 anos, que dirigia um carro com placas de Adamantina, morreu após colidir o veículo na lateral de um caminhão canavieiro, de Martinópolis, na manhã deste sábado (23). O acidente ocorreu na SP-294 (rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), trecho de Osvaldo Cruz.

As informações iniciais dão conta que o carro transitava de Parapuã a Inúbia Paulista e o caminhão em sentido contrário. Quando os veículos se cruzaram, segundo informações do motorista do caminhão divulgadas pelo portal Ocnet, a mulher, moradora em Adamantina e ainda sem o nome divulgado, perdeu o controle e entrou no meio do veículo que tracionava duas carretas carregadas com cana-de-açúcar.

Ela morreu no local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Osvaldo Cruz atenderam e deram apoio à ocorrência. A Polícia Rodoviária de Adamantina é a responsável pelo atendimento no local. O DER (Departamento de Estradas e Rodagens) também está na pista para a retirada dos veículos.

O trânsito está lento no local porque a pista teve que ser interditada para perícia e retirada doe veículos.

Com informações do portal Ocnet