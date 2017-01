Claudia Bitencurte fala dos desafios de conduzir a pasta de Assuntos Jurídicos

GI Notícias realiza uma série de entrevistas com o primeiro escalação da Administração Municipal de Adamantina. Os novos secretários destacam os desafios de cada pasta.

Assuntos jurídicos

Claudia Bitencurte Campos comanda a pasta de Assuntos Jurídicos. É funcionária de carreira, advogada especialista em Direito do Estado. Formada em Direito pela FADAP (Faculdade de Direito da Alta Paulista). Atua na área pública desde a formação. Ingressou na Prefeitura em 2004. Em 2016 assumiu a função de Secretária de Assuntos Jurídicos, durante a gestão Pacheco. Na gestão Cardim comandará a pasta de Assuntos Jurídicos.

Principais desafios

As atribuições da pasta são relevantes, porque além do suporte às demais Secretarias. Atua também no controle da legalidade, na defesa Administrativa e Judicial da instituição, na defesa do interesse público, além de emitir Pareceres que orientam o Executivo. Também elabora Projetos de Lei, Decretos e normativas, enfim desenvolve toda a assessoria jurídica ao Órgão, tornando-se vital para uma gestão transparente e segura.

“Os desafios que vislumbramos são os próprios do município, ou seja, a falta de recursos para a implantação dos equipamentos públicos necessários nas áreas da saúde, da educação e de infraestrutura, além da reestruturação administrativa determinada pelo Poder Judiciário mediante a concessão de uma liminar, que será um grande desafio para a atual Administração”, enfatiza Claudia.