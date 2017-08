A 21ª edição do Rodeio Show movimenta Inúbia Paulista a partir de sexta-feira (1º). A festa, que segue até domingo (3), contará com shows, montarias e praça de alimentação completa.

Com entrada franca nos três dias, o rodeio promete agitar o final de semana, no estádio municipal Cipriano Romão Gomes – local do evento. No primeiro dia de festa, a atração musical é Fabiano & Rodolfo. No dia 2, Maninho & Pocone prometem animar a região. E, para encerrar o tradicional evento, sobe ao palco a dupla João Lucas & Donizett.

O rodeio contará ainda com montarias, que premiará os cinco primeiros colocados. A boiada é de Berrante do Manolo (Lucélia) e Bruno Messina (Flórida Paulista). E, locução por conta de Rodney Pereira e Fábio Guelfi.

Haverá também grandiosa queima de fogos para encerrar a festa.

O 21º Rodeio Show é realizado pela Prefeitura, Câmara Municipal e EPSHOW e conta com apoio de Os Vaqueiros, JC Rodeio e Sindicato Rural de Inúbia Paulista.