1º Cerco de Jericó da Santo Antônio inicia na quinta

A Renovação Carismática Católica de Adamantina se prepara para realizar o 1º Cerco de Jericó da Paróquia Santo Antônio, que começa na próxima quinta-feira (27). Durante sete dias, os fiéis poderão participar de orações, adoração ao Santíssimo Sacramento e das missas que serão realizadas durante todos os dias até 5 de maio.

A celebração religiosa é realizada para relembrar a chegada do povo de Israel à terra prometida, conforme narrado em uma passagem bíblica. Nos dias de semana, o Cerco de Jericó começa às 19h30. Já no sábado (29) e domingo (30), a celebração está marcada para às 19h.

O tema do Cerco de Jericó será o ‘Ano Mariano’ – 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com abordagens de todas as passagens de Maria desde a anunciação até a coroação aos céus.

As missas serão celebradas por padres de toda a região.

Programação Cerco de Jericó

27/04 (Quinta-feira) 19h30 – Tema ‘Mãe, Capela do Santíssimo’

Pe. Valdo Bartolomeu de Santana – Pároco de Santo Antônio (Junqueirópolis)

28/04 (Sexta-feira) 19h30 – Tema ‘Maria, Mãe do Salvador’

Pe. Jorge Ricardo Cintra da Silva – Pároco de Imaculada Conceição (Mariápolis)

29/04 (Sábado) 19h – Tema ‘Rezando com Maria, a Mãe amorosa que nos leva até seu Filho’

Pe. Marcelo Antônio dos Santos – Pároco de Nossa Senhora de Fátima (Adamantina)

30/04 (Domingo) 19h – Tema ‘Ave Cheia de Graça’

Pe. Murilo Aparecido Dias – Paróquia São José (Tupã)

01/05 (Segunda-feira) 19h30 – Tema ‘Façam tudo o que Ele vos disser!’

Pe. Luiz Henrique Araújo – Pároco de Nossa Senhora de Aparecida (Ouro Verde)

02/05 (Terça-feira) 19h30 – Tema ‘Maria, Nossa Mãe’

Pe. Marcos Roberto Cesário da Silva – Pároco de São José (Tupã)

03/05 (Quarta-feira) 19h30 – Tema ‘Orando com Maria para Vinda do Espírito Santo’

Pe. Rafael Casari – Pároco de Nossa Senhora das Graças (Andradina)

04/05 (Quinta-feira) 19h30 – Tema ‘Maria, Rainha do Céu e da Terra’

Pe. Rui Rodrigues da Silva – Pároco de Santo Antônio de Pádua (Adamantina)