15 são presos durante operação da Seccional de Adamantina

Dise encontrou 38 invólucros de maconha na Penitenciária de Pacaembu com dois presos do regime fechado

A Delegacia Seccional de Adamantina realizou operação que resultou na prisão de 15 pessoas na manhã desta terça-feira (15), em quatro municípios da região.

Os Policiais Civis cumpriram 13 mandatos de prisão, sendo sete em Osvaldo Cruz, um em Pacaembu, dois em Lucélia e outros três em Adamantina. Além disso, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prendeu dois em flagrante, que já estavam detidos em regime fechado na Penitenciária de Pacaembu, com maconha. Com um deles foram encontrados 13 invólucros e com o outro, 25, que estavam escondidos no caso do vaso sanitário da respectiva cela do preso.

Já em Adamantina, foi cumprido mandado de busca em imóvel, sendo apreendidas duas porções de maconha e o proprietário conduzido à Dise para registro do Termo Circunstanciado pelo porte do entorpecente. E, na zona rural, os Policiais Civis encontraram revólver calibre 32, municiado e mais seis munições do citado calibre. A arma e munições foram encaminhadas ao 1º DP, onde a Autoridade Policial deliberou pelo registro da ocorrência e investigação em sede de inquérito policial, visando apurar a propriedade da arma de fogo.