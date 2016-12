15 mil passageiros devem passar pela rodoviária neste final de ano

O Terminal Rodoviário de Adamantina já registra aumento de passageiros, período que antecede às festas de final de ano. A expectativa é que chega a 15 mil a quantidade de pessoas que circule pela rodoviária até 31 de dezembro. Serão disponibilizados cerca de 30 ônibus extras para atender a demanda.

A administradora da rodoviária Dulcinea dos Santos Boni informa que São Paulo e Campinas são os destinados mais procurados nesta época. “O movimento maior será entre os dias 27 de dezembro a 3 de janeiro”, esclarece. De Adamantina, há ônibus com destinos à Bauru, Marília, Presidente Prudente, Birigui, Araçatuba, Ourinhos, Campo Grande, Três Lagoas, Andradina, além de toda a Alta Paulista.

A administração da rodoviária solicita que os passageiros sempre cheguem com antecedência. “Verificar na passagem horário de embarque e plataforma, deixar as bagagens próximas ao corpo, guardar o comprovante de bagagem na bolsa de mão para facilitar o desembarque e portar documento de identificação são essenciais para a tranquilidade da viagem”, afirma Dulcinea.

A administradora do Terminal Rodoviário também alerta os passageiros que forem viajar com Expresso Adamantina. “Alguns ônibus estarão com identificação Guimatur, mas a serviço do Expresso Adamantina. Outra informação é que haverá novos ônibus e adesivados com cores diferentes das atuais. Assim, os passageiros terão que ficar atentos a essas mudanças e na dúvida, solicitar informações no guichê da empresa e com os fiscais da rodoviária”.

Decoração

E para deixar a rodoviária mais aconchegante e no espírito natalino, foi feita decoração com material já existente, de acordo com a contenção de despesas da Prefeitura de Adamantina. “A equipe do Terminal foi de suma importância para a realização do trabalho, mesmo com dificuldade pelo número pequeno de funcionários que se empenharam para a execução da decoração com carinho. O resultado surpreendeu a todos, recebendo elogios da maioria dos passageiros”, finaliza Dulcinea.