1 milhão de trabalhadores já podem sacar dinheiro do FGTS

Estimativa é de que R$ 1,3 bilhão possa ser sacado este ano pela regra antiga do fundo, independente do calendário de saque de fevereiro

Pelas regras anteriores à Medida Provisória anunciada pelo presidente Michel Temer no final do ano passado, 1 milhão de trabalhadores já podem sacar hoje o dinheiro depositado em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os valores se referem a contas inativas que se enquadram na regra antiga do fundo. Segundo essa regra, quem trabalhou com carteira assinada e, posteriormente, ficou três anos seguidos sem trabalho pelo regime CLT, pode sacar os recursos a partir da data do seu primeiro aniversário passado esse período.

Para isso, a condição é que a data do afastamento tenha ocorrido a partir do dia 14 de julho de 1990. Para sacar recursos de contas cuja data de afastamento tenham sido anteriores a esta data, basta que a conta tenha ficado sem receber depósitos do FGTS por três anos ininterruptos.

A estimativa foi feita pelo secretário-executivo do Conselho Curador do fundo Bolivar Moura Neto à EXAME. “Essas contas com recursos disponíveis pela regra antiga somam cerca de 1,3 bilhão de reais”.

No entanto, caso o trabalhador tenha voltado a trabalhar posteriormente com carteira assinada, e não tenha voltado a ficar três anos fora deste regime de trabalho, os recursos dessas novas contas só poderão ser retirados conforme calendário de saque que será divulgado pela Caixa em fevereiro.

Para saber se tem dinheiro disponível para saque, basta que o trabalhador verifique no sistema de consulta ao FGTS e pelo seu histórico de registros na Carteira de Trabalho se as contas do fundo se enquadram nestas regras.

O secretário-executivo recomenda a quem já pode retirar parte do dinheiro depositado em contas do fundo a ir até uma agência da Caixa fazer o pedido antes da divulgação do cronograma de saque dos recursos que serão enquadrados na nova regra. “As agências da Caixa devem ficar mais sobrecarregadas a partir desta data. Vai ficar difícil pedir a retirada do dinheiro pela regra antiga”.

Trabalhadores aposentados podem sacar todos os recursos depositados nas contas do fundo. Neto diz que não tem uma estimativa de quantos trabalhadores aposentados ainda não sacaram o dinheiro.

Outra forma de sacar o dinheiro atualmente é utilizá-lo como entrada na compra da casa própria ou para pagar parcelas do financiamento imobiliário.